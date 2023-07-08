Англия почти 40 лет не выигрывает молодёжный чемпионат Европы! Пора? LIVE

Привет, друзья! Подошёл к концу молодёжный чемпионат Европы в Грузии и Румынии. Турнир получился ярким и полным сюрпризов, но до финала, пожалуй, добрались самые достойные. Англичане вообще выиграли все пять матчей. Испанцы сделали одну ничью при четырёх победах и теперь стоят на пороге исторического достижения. До сих пор у них с Италией по пять трофеев первенства континента U21. Взяв шестой, «Красная фурия» единолично возглавит топ самых титулованных участников турнира. Но у британцев стимулов не меньше, а может быть, и больше. Англия почти 40 лет не выигрывала этот турнир, с 1984-го. Так что Батуми в любом случае ждёт принципиальное и эмоциональное противоборство. А мы вам о нём расскажем онлайн!

U21 ЧЕ-2023. Финал U21 ЧЕ-2023. Финал 08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК Англия U21 Не начался Испания U21 Кто победит в основное время? П1 X П2