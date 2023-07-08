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Англия — Испания, 8 июля, финал молодёжного чемпионата Европы по футболу — 2023 U21, онлайн-трансляция

Англия почти 40 лет не выигрывает молодёжный чемпионат Европы! Пора? LIVE
«Чемпионат»
Онлайн-трансляция матча Англия — Испания
Аудио-версия:
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Трансляция из Батуми — в клике от тебя.

Привет, друзья! Подошёл к концу молодёжный чемпионат Европы в Грузии и Румынии. Турнир получился ярким и полным сюрпризов, но до финала, пожалуй, добрались самые достойные. Англичане вообще выиграли все пять матчей. Испанцы сделали одну ничью при четырёх победах и теперь стоят на пороге исторического достижения. До сих пор у них с Италией по пять трофеев первенства континента U21. Взяв шестой, «Красная фурия» единолично возглавит топ самых титулованных участников турнира. Но у британцев стимулов не меньше, а может быть, и больше. Англия почти 40 лет не выигрывала этот турнир, с 1984-го. Так что Батуми в любом случае ждёт принципиальное и эмоциональное противоборство. А мы вам о нём расскажем онлайн!

U21 ЧЕ-2023. Финал
08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Испания U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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