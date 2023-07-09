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Рашфорд неудачно выложил пост в связи с уходом де Хеа, затем исправив ошибку

Рашфорд неудачно выложил пост в связи с уходом де Хеа, затем исправив ошибку
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд неудачно выложил пост в социальной сети по поводу ухода вратаря Давида де Хеа из команды.

Пост начинался с фразы «Caption ideas» — «варианты для подписи». Позже эта надпись была удалена.

«Ты был здесь с моего прорыва, удачи тебе с твоим новым шагом, брат», — такой текст был оставлен под фотографией Рашфорда с де Хеа.

Напомним, де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Вместе с «красными дьяволами» вратарь становился чемпионом АПЛ в сезоне-2012/2013 и выигрывал Лигу Европы сезона-2016/2017.

Рашфорд дебютировал в составе «МЮ» в феврале 2016 года в матче плей-офф Лиги Европы с датским «Мидтьюланном», отметившись в той игре дублем.

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