«Интер» объявил о подписании нового контракта с де Вреем
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Миланский «Интер» и 31-летний защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей согласовали новый контракт. По новому соглашению футболист останется в команде до лета 2025 года, сообщает официальный сайт «нерадзурри».
Де Врей стал игроком «Интера» летом 2018 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. С того момента защитник провёл за миланцев 204 игры, забив девять голов. В сезоне-2022/2023, который завершился для «Интера» поражением в финале Лиги чемпионов, де Врей принял участие в 36 играх, забив два мяча.
Вместе с «нерадзурри» Стефан становился чемпионом Италии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок этой страны. Ранее защитник выступал за нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Лацио».
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