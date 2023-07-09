Силва — о переходе Дибалы в «Челси»: я прямо спросил у Пауло об этом, однако он не ответил

Защитник и капитан «Челси» Тьяго Силва высказался о возможном переходе в стан лондонцев форварда «Ромы» Пауло Дибалы.

«Я напрямую спросил у Паоло Дибалы, переходит ли он в «Челси», но он мне не ответил! Он отличный игрок, был бы классным подписанием для нас. Мне нравится такое развитие событий.

Пулишич? Он хороший парень, у него всё получится в «Милане». То же самое касается Лофтус-Чика», — приводит слова Силвы Sky Sports.

Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/2023 на счету аргентинца 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.