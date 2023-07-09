Куадрадо: Роналду не приглашает меня в Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«Я чувствую в себе силы и готов конкурировать на самом высшем уровне. В Саудовской Аравии играет Роналду, но он не хочет меня туда приглашать!
Я полностью расслаблен. Недавно мой агент был в Европе. Мы встретились с ним, обсудили имеющиеся варианты. Безусловно, они есть. Мы ещё раз всё обдумаем и решим, какой из них лучше», – приводит слова Куадрадо Goal.com.
В сезоне-2022/2023 на счету Куадрадо 47 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
Напомним, Куадрадо и Роналду вместе выступали за «Ювентус» на протяжении трёх лет. Ранее сообщалось о намерении «Аль-Насра» подписать футболиста сборной Португалии.
- 9 июля 2023
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