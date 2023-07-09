Тьяго Силва — о переходах Пулишича и Лофтус-Чика: они оба преуспеют в «Милане»

36-летний бразильский защитник и капитан «Челси» Тьяго Силва прокомментировал переходы бывших одноклубников, Кристиана Пулишича и Рубена Лофтус-Чика, в «Милан».
«Пулишич — хороший парень и фантастический игрок. В прошлом году у него было не так много шансов сыграть с нами. Я не знаю, поедет ли он в «Милан» на сто процентов, но если бы он поехал, то, безусловно, преуспел бы там.
У Рубена также, безусловно, всё получится. Великие команды переживают такие моменты, но затем они возвращаются к тому, чтобы быть великими», — приводит слова Силвы Sky Sports.
В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Лофтус-Чик провёл 25 матчей, отметившись одной результативной передачей. Ранее обоих футболистов подписал итальянский «Милан».
- 9 июля 2023
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