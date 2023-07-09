«Ювентус» постарается подписать форварда «Севильи» Эн-Несири

«Ювентус» проявляет серьёзный интерес к 26-летнему нападающему «Севильи» и сборной Марокко Юссефу Эн-Несири, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, клуб рассматривает марокканского форварда в качестве возможной замены Душану Влаховичу в случае ухода серба из клуба. Футбольные качества Эн-Несири привлекают агентов туринского клуба, что делает его одним из приоритетных вариантов этим летом. Кроме того, из-за финансовых трудностей «Севильи» Эн-Несири может быть доступен по сниженной цене в размере € 30 млн. У игрока сборной Марокко осталось два года по его текущему контракту с испанским клубом.
В сезоне-2022/2023 на счету Эн-Несири 34 матча за «Севилью» в испанском чемпионате, в которых он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ламела забивает за «Севилью» с передачи Эн-Несири
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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