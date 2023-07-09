Бонуччи не нужен «Ювентусу». «Сампдория» заинтересована в подписании защитника

«Ювентус» не рассчитывает в новом сезоне на 36-летнего защитника Леонардо Бонуччи, сообщает Corriere della Sera
По информации источника, основная причина подобного решения туринцев — высокая зарплата итальянского футболиста. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил руководству клуба, что Бонуччи не рассматривается как ключевой игрок.
Сообщается, что 36-летний защитник может перейти в «Сампдорию», которую возглавляет Андреа Пирло. Команда на данный момент находится в поиске опытных исполнителей. Задача «Сампдории» — вернуться в Серию А.
Бонуччи выступает за «Ювентус» на протяжении 12 лет (в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.
Бонуччи и Пирло вместе выступали за «Ювентус» на протяжении четырёх лет. Ранее сообщалось об отказе защитника переезжать в чемпионат Саудовской Аравии.
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