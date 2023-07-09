Фабио Каннаваро признался, что боялся финального матча с Францией в 2006 году

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро вспомнил о финале чемпионата мира 2006 года, в котором «скуадра адзурра» переиграла национальную команду Франции. Спустя почти 17 лет 49-летний Каннаваро признаётся, что боялся той встречи с Зинедином Зиданом и другими его партнёрами на «Олимпийском» в Берлине.
«Когда мы пошли пожимать руки французам, в тот момент мне стало страшно. Были ли они сильнее нас априори? Конечно, были! Как физически, так и технически. Кроме того, я уже проигрывал им в финале Евро в Роттердаме, я проигрывал им в 98-м по пенальти, когда Ди Баджо не реализовал свою попытку, поэтому да, я боялся», — рассказал Каннаваро в интервью TEAM Serie A FR.
Напомним, 9 июля 2006 года Италия, одолев Францию в серии пенальти (1:1, пен. – 5:3), выиграла чемпионат мира в четвёртый раз в истории. «Скуадра» вернулась на вершину впервые с 1982 года. В тот момент в команде Марчелло Липпи было множество талантливых игроков, включая Джанлуиджи Буффона, Андреа Пирло, Франческо Тотти и Фабио Каннаваро. Последний провёл очень успешный сезон тогда. Эффективная игра на чемпионате мира принесла защитнику прозвище Берлинская стена и «золотой мяч».
- 9 июля 2023
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