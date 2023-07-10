Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Канаду по пенальти

США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Канаду по пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 июля, на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США) состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретились национальные команды США и Канады. Матч закончился победой американцев со счётом 3:2 после серии пенальти.

Счёт во встрече был открыт аж на 88 минуте матча. В составе хозяев отличился Брэндон Васкес. Он забил с передачи Дехуана Джонса. На 90+3 минуте Стивен Витория сравнял счёт, переведя игру в дополнительное время. Гол был забит с пенальти.

На 109 минуте Джейкоб Шаффельбург вывел вперёд уже сборную Канады, однако спустя шесть минут Скотт Кеннеди забил мяч в свои ворота и счёт снова стал равным. Игра перешла в серию послематчевых пенальти, которая завершилась со счётом 3:2 в пользу американцев. Решающий удар на счету Хесуса Феррейры.

В полуфинале сборная США сыграет с Панамой.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
10 июля 2023, понедельник. 02:30 МСК
США
Окончен
2 : 2
3 : 2
Канада
1:0 Васкес – 88'   1:1 Витория – 90+3'   1:2 Шаффельбург – 109'   1:3 Кеннеди – 115'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023