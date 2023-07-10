США вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Канаду по пенальти

Сегодня, 10 июля, на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати (США) состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встретились национальные команды США и Канады. Матч закончился победой американцев со счётом 3:2 после серии пенальти.
Счёт во встрече был открыт аж на 88 минуте матча. В составе хозяев отличился Брэндон Васкес. Он забил с передачи Дехуана Джонса. На 90+3 минуте Стивен Витория сравнял счёт, переведя игру в дополнительное время. Гол был забит с пенальти.
На 109 минуте Джейкоб Шаффельбург вывел вперёд уже сборную Канады, однако спустя шесть минут Скотт Кеннеди забил мяч в свои ворота и счёт снова стал равным. Игра перешла в серию послематчевых пенальти, которая завершилась со счётом 3:2 в пользу американцев. Решающий удар на счету Хесуса Феррейры.
В полуфинале сборная США сыграет с Панамой.
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