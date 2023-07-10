Славиша Стоянович: я бы принял предложение от российского клуба, почему нет

Бывший тренер «Црвены Звезды», сборных Словении и Латвии Славиша Стоянович заявил, что принял бы предложение из России.
«Конечно, почему нет. Если речь будет идти об интересном проекте и хорошем клубе с правильными идеями, я не откажу. Я открыт для предложений, готов к обсуждению. Для меня нет никаких проблем с тем, чтобы тренировать в России», — цитирует Стояновича издание «РБ Спорт».
В ходе своей профессиональной тренерской карьеры Славиша Стоянович работал с рядом словенских клубов («Домжале» под его руководством дважды становился чемпионом) и возглавлял сборную этой страны, тренировал «Црвену Звезду», бельгийский «Льерс», «Ригу», сборную Латвии.
Последним местом работы специалиста был болгарский «Левски», который он покинул в мае 2021 года.
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