Экс-игрок «Динамо» Рыков: не пошёл бы в «Спартак» даже за € 10 млн, но меня туда не звали

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков заявил, что не стал бы рассматривать возможность перехода в «Спартак» во время профессиональной игровой карьеры даже за внушительную сумму денег.

«Конечно, я никогда не перешёл бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.

Пропала преданность? Можно вспомнить переход Данни в «Зенит» и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или «Спартаке» у игроков ниже финансовые условия и они из-за этого переходят в команды соперников.

Я могу сказать, что не пошёл бы в «Спартак» даже за € 10 млн», — приводит слова Рыкова «РБ Спорт».

В июне Рыков объявил о завершении карьеры, на протяжении которой большую часть игр он провёл в составе «Динамо».