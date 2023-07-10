В Екатеринбурге экстренно прооперировали новичка «Урала» из-за приступа аппендицита

Защитник «Урала» Итало был экстренно прооперирован в одной из больниц Екатеринбурга после приступа аппендицита. Об этом сообщает пресс-служба «Урала» на официальном сайте.
«Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита. Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию. Защитник шлёт вам большой привет и уже идёт на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя три-четыре недели», — сказано в заявлении «Урала».
21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигейренсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за «Санта-Клару», в составе которой в 14 матчах заработал одну жёлтую карточку.
- 10 июля 2023
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