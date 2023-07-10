Осинькин: мы создали условия, в которых Коваленко вырос. «Зенит» — оценка мастерства

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался насчёт перехода полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».

«Несколько дней мы с Коваленко общались. Скажу так: он к нам попал совсем сырым молодым футболистом, про которого никто не знал. Сейчас он уже переходит в клуб, который является лидером нашего чемпионата. «Зенит» — это оценка мастерства Коваленко. Значит, что он прибавил. Значит, мы смогли дать этому футболисту такие условия, в которых он смог вырасти.

Сейчас мы надеемся и верим, что он сможет быть конкурентоспособным даже в такой команде. Саша действительно интересный футболист. Надеемся, что он как можно быстрее наберёт форму и будет радовать нас», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.