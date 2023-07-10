Нобоа: Манчини — худший тренер, он много разговаривал, но ничего не сделал
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Экс-полузащитник «Зенита» и действующий футболист «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, случались ли у него конфликты с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини.
«Ругался ли я с ним? Десять раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими — нет. Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я — лучший игрок. А он сказал мне: «Тебе надо отдохнуть, потом будешь снова играть». И больше я на поле не выходил. Манчини — худший тренер? Да», — цитирует Нобоа «РБ Спорт».
Кристиан Нобоа стал игроком «Зенита» летом 2017 года, перебравшись в команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента. Манчини стоял у руля сине-бело-голубых с мая 2017 года по май 2018-го.
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