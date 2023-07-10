«Спартак» объявил о подписании контракта с Хесусом Мединой

Парагвайский полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак», об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Ранее стало известно, что после прохождения медосмотра 10 июля Медина подпишет контракт со «Спартаком» до июня 2027 года. Красно-белые выплатят армейцам за игрока € 7 млн. В московской команде Медина будет выступать под 19-м номером.
Напомним, Медина присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами был рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
Ранее в Сети появилась фотография Медины в форме «Спартака». Также майку красно-белых примерил Тео Бонгонда.
- 10 июля 2023
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