«Фламенго» сделал первый запрос «Зениту» по Клаудиньо, бразильцы предложили € 15 млн

Бразильский клуб «Фламенго» сделал первое предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо. «Стервятники» готовы заплатить за футболиста € 15 млн плюс бонусы в зависимости от количества матчей и голов, сообщает Globo.
По информации издания, «Зенит» просит больше, поскольку санкт-петербургский клуб потратил ровно € 15 млн в августе 2021 года, чтобы приобрести игрока у «Брагантино».
Руководство «Фламенго» готово терпеливо работать над этим трансфером, чтобы закрыть сделку до закрытия трансферного окна в Бразилии, которое продлится до 2 августа.
Клаудиньо досрочно покинул поле во время недавнего матча с «Фенербахче» из-за травмы. Повреждение оказалось не слишком серьёзным, и бразильский клуб, пристально следящий за ситуацией, не намерен отступать из-за этого.
Напомним, Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В российской команде бразилец стал автором 15 голов и 17 результативных передач в 61 матче. В составе клуба Клаудиньо выиграл два чемпионата России и Суперкубок страны.
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