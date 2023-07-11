Каррера: если поступит стоящее предложение, я с удовольствием вернусь в чемпионат России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему пауза в его карьере затянулась, и заявил, что открыт для предложений.
«После ухода из «Бари» сделал долгий перерыв в карьере, соскучился ли по работе? К сожалению, личная проблема помешала мне работать и вынудила меня взять такую длительную паузу. Да, мне не хватало футбольного поля и этих незабываемых эмоций от работы главным тренером. Но, с другой стороны, я смог насладиться теплом своей семьи. На данный момент я открыт для предложений.
Была бы интересна работа в РПЛ? Если поступит стоящее предложение, я с удовольствием вернусь в чемпионат России», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Под руководством Массимо Карреры «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.
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