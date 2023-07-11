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Боков: я россиянин, армеец, а Медина был просто игрок ЦСКА

Боков: я россиянин, армеец, а Медина был просто игрок ЦСКА
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал переход Хесуса Медины в «Спартак».

«Мне тяжело сказать, является ли предательством переход Медины. Я россиянин, армеец, а он был просто игрок ЦСКА. Наверное, этим все и сказано. Уход Медины не станет потерей для ЦСКА. Он играл не совсем ключевые роли в клубе. К сожалению, Медина не до конца реализовал себя в ЦСКА. Может, у него в «Спартаке» получится раскрыться на сто процентов, — приводит слова Бокова «Матч ТВ».

Медина выступал за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, а «Спартак» финишировал на третьей строчке.

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