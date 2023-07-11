Владимир Рыков рассказал, что нужно «Родине» для выхода в РПЛ

Бывший защитник «Родины» Владимир Рыков высказался о перспективах клуба.

«Владелец «Родины» очень много времени уделяет клубу и любит футбол. Всё что нужно команде, она получает. «Родина» только прогрессирует. У него много команд есть. Также у Ломакина есть клуб в Дубае, в Латвии. И в России есть три команды и академия. У него много всего. Он ко всем относится одинаково и уделяет всем клубам одинаково внимания. У Ломакина нет любимчиков. У Сергея Александровича на всех сил хватает.

Как скоро мы увидим «Родину» в РПЛ? Здесь я не могу делать какие-то прогнозы. У «Родины» есть руководство клуба, у него надо спросить. Но я хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они быстрее вышли в элитный дивизион. Для этого нужна инфраструктура. Пока у них нет своего стадиона и базы, посмотрим, как всё это будет развиваться», – приводит слова Рыкова Metaratings.