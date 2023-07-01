«Родина» объявила о подписании Сергея Ткачёва

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв стал игроком «Родины». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Ткачёв – чемпион и бронзовый призёр чемпионата России. Также, выступая за ЦСКА и «Кубань», доходил до финала Кубка страны.

Мы приветствуем Сергея в «Родине»! Желаем полузащитнику яркой игры, новых достижений и побед вместе с нашей командой!» — говорится в сообщении клуба.

Ткачёв обладает внушительным опытом выступления в РПЛ: в своё время полузащитник поиграл за «Крылья Советов», ЦСКА, «Локомотив» и «Кубань».

В сезоне-2022/2023 на счету Ткачёва 28 матчей за тульский «Арсенал» в Первой лиге, в которых он отметился шестью голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,4 млн.