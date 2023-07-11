Илья Геркус: думаете, Коваленко принудили перейти в «Зенит»? Не верю в теорию заговора
Поделиться
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».
«Не верю в теорию заговора при переходе Коваленко в «Зенит». Футболист предпочёл выбрать хороший контракт в ущерб игровому времени? Он не первый человек, кто так делает, — это его решение. И оно не является бескорыстным. Думаете, что Коваленко административно принудили перейти в «Зенит»? Не бывает таких звонков — это люди придумывают», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский полузащитник выступал за «Сочи». В сезоне-2022/2023 Коваленко играл за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.
Комментарии
- 11 июля 2023
-
09:45
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:06
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
07:56
-
07:36
-
07:27
-
07:27
-
07:10
-
06:55
-
06:34
-
06:32
-
06:22
-
06:13
-
05:57
-
05:53
-
05:46
-
05:37
-
05:32
-
04:56
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:20
-
04:20
Партнерский контент