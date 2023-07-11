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Илья Геркус: думаете, Коваленко принудили перейти в «Зенит»? Не верю в теорию заговора

Илья Геркус: думаете, Коваленко принудили перейти в «Зенит»? Не верю в теорию заговора
Александр Коваленко
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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко в «Зенит».

«Не верю в теорию заговора при переходе Коваленко в «Зенит». Футболист предпочёл выбрать хороший контракт в ущерб игровому времени? Он не первый человек, кто так делает, — это его решение. И оно не является бескорыстным. Думаете, что Коваленко административно принудили перейти в «Зенит»? Не бывает таких звонков — это люди придумывают», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский полузащитник выступал за «Сочи». В сезоне-2022/2023 Коваленко играл за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

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