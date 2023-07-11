Лига чемпионов, 11 июля: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 11 июня, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 11 июля (время начала — московское)
18:00. «Урарту» (Армения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
18:30. «Линкольн»(Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)
19:00. «Жальгирис» (Литва) — «Струга» (Северная Македония)
21:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» Хайфа (Израиль)
21:00. «Ракув» (Польша) — «Флора» (Эстония)
21:00. «Олимпия» Любляна (Словения) — «Валмиера» (Латвия)
21:45. «Партизани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь)
21:45. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Брейдаблик» (Исландия)
21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Ференцварош» (Венгрия)
21:45. «Балкани» (Косово) — «Лудогорец» (Болгария)
Комментарии
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