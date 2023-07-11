Ловчев — об Абаскале: иностранцы приезжают не поднимать русский футбол, а продвигать себя

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале, заявив, что испанский специалист рассчитывает сделать себе имя в чемпионате России за счёт побед во главе команды.

«На мой взгляд, его роль в принципе изменилась. В «Спартак» он приходил малоизвестным парнем, который, если бы не предложение в Россию, оставался бы в «Базеле» работать в молодёжной команде.

Поэтому когда говорят о том, что Абаскаль был согласен строить русский костяк, опираться на молодых, — этому верю и это логично. Он только укреплялся в «Спартаке». Сейчас это уже другой тренер, который провёл в РПЛ полноценный сезон, показал себя, стал третьим в чемпионате.

Давайте говорить цинично. Ему нужен результат, ему нужно делать себе имя и зарабатывать деньги. Иностранец приезжает сюда не поднимать русский футбол, а продвигать себя, делать себе репутацию и деньги зарабатывать. То же самое, что и Медина.

Поэтому «Спартак» будет укрепляться иностранцами. Вопрос только в качестве игроков. Потому что нельзя сказать, что Федун не тратил деньги, — вопрос был в том, кого он покупал.

Думаю, что «Спартак» будет ставить в сезоне самые высокие цели. Абаскаль проводит в РПЛ второй сезон, пришло новое руководство и сильно закупается игроками. «Лукойлу» нужно показать, что он делает конкурентоспособную команду — причём конкурентоспособную «Зениту», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.