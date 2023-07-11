Романо: Соломон перешёл в «Тоттенхэм» из «Шахтёра»

Нападающий сборной Израиля Манор Соломон перешёл из «Шахтёра» в «Тоттенхэм». Документы по трансферу подписаны, игрок заключил контракт с лондонцами и прошёл медосмотр в новой команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 23-летний Соломон сегодня, 11 июля, будет представлен в качестве футболиста «Тоттенхэма». Сезон-2022/2023 форвард провёл в аренде в другом лондонском клубе, «Фулхэме». Соломон принял участие в 24 матчах «дачников» и забил пять мячей.

За сборную Израиля нападающий провёл 35 игр и забил семь голов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на действующий контракт с «Шахтёром», игрок в случае одобрения со стороны ФИФА присоединится к «Тоттенхэму» на правах свободного агента.