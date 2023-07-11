Геркус: развитие «Краснодара» встало на паузу. Кажется, они стали сомневаться в себе

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии «Краснодара».

«Мне очень понравился проект хоккейного «Вегаса». Как и очень понравился их новый стадион — продуманный и комфортный. Очень стильные коммуникации. Яркий и сильный бренд, хоть и новый, — это очень интересный опыт. Я сходил на пару игр, когда была возможность, — мне всё очень зашло. После этого я стал за них не то чтобы болеть, но посматривать. Много мерча купил, даже свитер.

Могу ли я представить, что в российском футболе может появиться клуб, который за семь лет создаст империю? Хотелось бы такого. А почему бы и нет? Свежая кровь всех встряхивает. «Краснодар» сначала был похож — они бурно развивались. Но сейчас перестали это делать. Развитие «Краснодара» не закончилось — просто в какой-то момент встало на паузу. Мне кажется, что они стали сомневаться в себе. Жду от них нового рывка», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.