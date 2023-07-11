Абаскаль ответил на вопрос, может ли представить себя главным тренером ЦСКА или «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, может ли он в будущем перейти в ЦСКА или «Зенит».

«Могу ли представить себя главным тренером ЦСКА или «Зенита»? Я не склонен к подобного рода представлениям. Сконцентрирован на своей работе. Я всегда полностью погружаюсь в работу. Пользуюсь возможностями, которые предоставляет мне жизнь. Я бы никогда не мог представить, что буду в «Спартаке» или в «Базеле».

Нужно полностью выкладываться, и жизнь даст тебе то, что нужно, — в нашем случае это возможность для роста. И в этом заключается моё видение футбола в целом. Сегодня я рад, что мой путь привёл меня сюда — в такой большой клуб и замечательный город, который по-настоящему удивил меня с очень хорошей стороны. Я рад, что мы сегодня находимся здесь», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.