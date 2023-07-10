Абаскаль: Медина способен помочь «Спартаку» на разных позициях, универсализм очень ценен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал переход Хесуса Медины из ЦСКА.

«С самого начала прошлого сезона мы вели поиск левоногих игроков. На мой взгляд, в футболе важен баланс. И если в средней и атакующей линиях у тебя только правоногие футболисты, тебе сложнее быть непредсказуемым. К тому же Хесус отлично знаком с российской лигой. Мы играли против него, изучали. Думаю, он способен помочь нам на разных позициях. И в середине, и под нападающим. Вот этот универсализм очень ценен. А также его умение врываться в штрафную.

В прошлом сезоне у него была хорошая статистика: 11 голов и восемь голевых передач. Он способен здорово исполнять угловые. Голоден до побед, но уже опытен, у него оптимальный возраст. Хесус должен принести нам много пользы.

Мы оценили и человеческие качества Хесуса. Это не менее важно, чем игровые показатели. И в матчах такого накала, как «Спартак» – ЦСКА, он вёл себя против нас как профессионал. Показал себя амбициозным футболистом. Думаю, опыт, который он получил в другом клубе, поможет ему лучше понять, что такое «Спартак», чего мы хотим и какие у нас ценности.

Хесус, конечно, не десять лет играет в России, но полтора года в Москве – это тоже достаточно, чтобы хорошо всё понимать. Это игрок сборной Парагвая. Они с Дуарте хорошо знают друг друга. Думаю, Хесус поможет ему лучше освоиться в том числе за пределами поля – узнать страну и город, ведь они сильно отличаются от Парагвая. Надеюсь, Хесус поможет Алексису там, где это необходимо», – сказал Абаскаль в интервью клубной пресс-службе «Спартака».