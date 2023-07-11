Источник: Далер Кузяев близок к переходу в «Тулузу»

Российский полузащитник Далер Кузяев в ближайшее время может стать футболистом французской «Тулузы». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, футболист уже находится во Франции и ведёт переговоры о переходе в новый клуб.

30-летний Кузяев стал свободным агентом в начале июля, когда истёк его контракт с санкт-петербургским «Зенитом». По информации СМИ, полузащитник не смог договориться о контракте с турецким «Бешикташем».

В 35 матчах за «Зенит» в прошлом сезоне Кузяев забил пять голов и сделал семь результативных передач.

В прошлом сезоне «Тулуза» заняла 13-е место в чемпионате Франции, однако смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы нового сезона, одержав победу в национальном Кубке.