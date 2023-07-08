Турецкий журналист — о Кузяеве: «Бешикташ» упустил очень выгодный трансфер

Турецкий журналист Атилла Арда Бора считает, что «Бешикташ» упустил выгодный трансфер, когда не смог подписать россиянина Далера Кузяева на правах свободного агента.

«Переход Кузяева практически сорвался. Несмотря на некоторые заявления его отца, позиция игрока была ясна: «Если у меня не будет другого варианта, я перейду в Бешикташ». Какая жалость. «Бешикташ» упустил очень выгодный трансфер», — написал Арда Бора в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что 30-летний Кузяев отказал «Бешикташу» и продолжит карьеру в одной из французских команд. Кузяев находится в статусе свободного агента с 30 июня, когда истёк его контракт с «Зенитом». Сообщалось, что Далер может вернуться в российский клуб, если не найдёт варианта в Европе.