«Челси» и «Сантос» подписали все документы по трансферу Анжело Габриэла в английский клуб

«Челси» и «Сантос» подписали все документы по переходу 18-летнего вингера Анжело Габриэла в стан лондонцев, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что завтра, 12 июля, футболист пройдёт вторую часть медицинского обследования, после чего отправится с «Челси» в тур в США. Сделка обойдётся синим в € 15 млн. Решение о том, будет ли Габриэл отдан в аренду, будет принято по окончании тура в США.

Футболист стал вторым самым молодым игроком, дебютировавшим за «Сантос», выйдя на поле в матче бразильской Серии А в октябре 2020 года в возрасте 15 лет 10 месяцев и 4 дней. Он обошёл Пеле на 11 дней, уступив только Филиппе Коутиньо.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии, который проходит с апреля по декабрь 2023 года, Габриэл принял участие в 12 матчах и забил два мяча.