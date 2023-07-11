Лукаку не планирует возвращаться в «Челси» в назначенный клубом день

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не вернётся к тренировкам с лондонским «Челси» в назначенный для него клубом день (12 июля). Форвард ждёт, сможет ли миланский «Интер» добиться успеха в переговорах по его подписанию, сообщает The Telegraph.
В «Челси» назначили 12 июля как день возобновления предсезонных тренировок Лукаку в случае, если его трансфер в «Интер» не будет согласован. Тем не менее ожидается, что бельгиец воздержится от участия в предсезонной подготовке лондонцев вне зависимости от того, будет ли немедленно принято новое предложение «нерадзурри». Оно составило € 29,25 млн плюс бонусы, что в сумме составит примерно € 40,95 млн, но это всё ещё меньше запрашиваемых «Челси» € 46,8 млн.
Главный тренер английской команды Маурисио Почеттино повторил, что ожидает увидеть Лукаку на базе клуба 12 или 13 июля.
- 11 июля 2023
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