Манор Соломон официально стал игроком «Тоттенхэма»

Нападающий сборной Израиля Манор Соломон представлен в качестве игрока лондонского «Тоттенхэма». Футболист подписал контракт со «шпорами» до 2028 года.

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Сезон-2022/2023 Соломон провёл в аренде в «Фулхэме», права на игрока принадлежали «Шахтёру». За оранжево-чёрных форвард выступал с января 2019 года, в общей сложности приняв участие в 106 матчах команды и забив 22 мяча.

Карьера Манора начиналась в клубе «Маккаби» Петах-Тиква (Израиль). Соломон дебютировал за сборную своей страны в сентябре 2018 года в матче Лиги наций с Албанией (0:1). На данный момент нападающий забил семь голов в 35 играх за сборную Израиля.

Первый матч нового сезона АПЛ для «Тоттенхэма» состоится 13 августа, команда сыграет с «Брентфордом» на выезде.