Жоаозиньо близок к возвращению в Бразилию. У игрока нет стоящих предложений из России

Бывший полузащитник нескольких российских команд Жоаозиньо близок к возвращению в родную Бразилию. Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, у игрока, имеющего также российское гражданство, есть предложения от клубов второго по статусу дивизиона чемпионата Бразилии. В ближайшие дни Жоаозиньо примет окончательное решение о своём будущем.

В России Жоаозиньо не поступало стоящих предложений.

34-летний Жоаозиньо выступал в России с 2011 года. Полузащитник в разное время защищал цвета «Краснодара» и московского «Динамо». Последним клубом бразильца в России стал «Сочи», который он покинул этим летом на правах свободного агента. За российскую сборную Жоаозиньо не играл.