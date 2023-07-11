В «Спартаке» прокомментировали слухи об отстранении Промеса от участия во всех турнирах

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов разъяснил ситуацию с информацией об отстранении нападающего команды Квинси Промеса от участия во всех турнирах.

Ранее портал Transfermarkt сообщил, что Промес «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года.

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее Промес был приговорён амстердамским судом к 1,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на своего двоюродного брата в 2020 году. У футболиста ещё год контракта со «Спартаком».