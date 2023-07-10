Экс-тренер «Спартака» Каррера высказался об уголовном деле Промеса в Нидерландах

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса, заявив, что если бы он сейчас возглавлял команду, то нидерландский легионер продолжал бы свои выступления.

«Как бы я поступил с Квинси, если бы сейчас тренировал «Спартак»? Честно говоря, это очень деликатная ситуация, поэтому соображения и решения должны появляться и приниматься на соответствующем уровне между теми, кто непосредственно вовлечён в этот процесс. Я бы поговорил с Промесом — если его физическое и психическое состояние давало бы мне гарантии, что он способен выступать на своём уровне, я позволил бы ему играть до конца», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, нидерландский суд приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы на вооружённое нападение на своего двоюродного брата.