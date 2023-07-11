Гендиректор «Кубани»: контракт Ещенко рассчитан на один сезон

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов рассказал, что контракт Андрея Ещенко, занявшего пост руководителя программы развития молодёжного футбола в клубе, рассчитан на один сезон.
«Мы очень быстро договорились с Андреем о возвращении в «Кубань». Что касается сроков контракта, у него он рассчитан на один сезон. По условиям продления контракта скажу так: каких‑то особенных рамок для Андрея в плане работы нет, просто есть фронт работ», — приводит слова Кантонистова «Матч ТВ».
Напомним, Ещенко играл в аренде в «Кубани» (существовавшей до расформирования в 2018 году) в сезоне-2014/2015. За клуб из Краснодара он провёл 23 матча.
В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Кубань» дома встретится с красноярским «Енисеем». Матч состоится 16 июля и начнётся в 18:00 мск.
- 11 июля 2023
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