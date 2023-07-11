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Андрей Ещенко занял пост руководителя программы развития молодёжного футбола в «Кубани»

Андрей Ещенко занял пост руководителя программы развития молодёжного футбола в «Кубани»
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Футбольный клуб «Кубань» объявил о назначении бывшего футболиста Андрея Ещенко на пост руководителя программы развития молодёжного футбола.

Сообщается, что Ещенко будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов «Кубани» на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодёжных команд и осуществлять методическое сопровождение.

В 2022 году Ещенко работал в тренерском штабе Паоло Ваноли в московском «Спартаке», а после ухода наставника занял пост технического директора в академии красно-белых.

В течение своей игровой карьеры Ещенко выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», киевское «Динамо», а также за «Кубань» (до расформирования команды в 2018 году).

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