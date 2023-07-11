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Бразильский защитник ЦСКА Роша готов изучить предложение о получении гражданства России

Бразильский защитник ЦСКА Роша готов изучить предложение о получении гражданства России
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о возможности получения российского гражданства и не исключил, что спустя несколько лет может сыграть за сборную России.

«Точно бы изучил это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и всё обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет? Кто знает? Обдумаем эту тему. Готовы ли сыграть вместе с Соболевым (в составе сборной России. — Прим. «Чемпионата»)? Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу» — цитирует Рошу RT.

Виллиан Роша стал игроком ЦСКА 1 сентября 2022 года. 10 сентября в матче с «Краснодаром» бразилец дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В составе армейского клуба защитник стал победителем Кубка России и серебряным призёром РПЛ в сезоне-2022/2023.

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