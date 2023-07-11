Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Ларин станет генеральным директором «Крыльев Советов»

Николай Ларин станет генеральным директором «Крыльев Советов»
Комментарии

Николай Ларин станет гендиректором «Крыльев Советов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в конце мая Ларина освободили из-под стражи – Мосгорсуд принял апелляцию его защиты. Вместо трёх лет лишения свободы экс-директору «Чертаново» назначили условное наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

В сентябре он был приговорён к трём годам колонии общего режима. Ларина обвиняли по части 4, статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). После этого бывший глава «Чертаново» подал апелляцию.

Сам Ларин ранее этим летом признавал, что вскоре может вернуться к футбольной деятельности.

Материалы по теме
Ларин: воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023