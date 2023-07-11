Николай Ларин станет генеральным директором «Крыльев Советов»
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Николай Ларин станет гендиректором «Крыльев Советов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в конце мая Ларина освободили из-под стражи – Мосгорсуд принял апелляцию его защиты. Вместо трёх лет лишения свободы экс-директору «Чертаново» назначили условное наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.
В сентябре он был приговорён к трём годам колонии общего режима. Ларина обвиняли по части 4, статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). После этого бывший глава «Чертаново» подал апелляцию.
Сам Ларин ранее этим летом признавал, что вскоре может вернуться к футбольной деятельности.
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