Кузнецов: за € 7 млн, которые ЦСКА получил за Медину, можно взять качественного легионера

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил положительные стороны для армейцев в переходе 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Если у него был конфликт с Федотовым, надо понимать, из-за чего он был. Кто виноват, кто нет? Надо знать суть. Хотя когда ты являешься игроком, то не понимаешь многие вещи. Если он оказался таким конфликтным, не может ли у него случиться конфликт и с Абаскалем? Человек был одним из лучших в прошлом сезоне в ЦСКА.

В «Спартаке» же ещё нужно вписаться в игру. Не факт, что он придёт, и вся игра будет завязана на нем. За € 7 млн, которые получил ЦСКА, можно взять качественного футболиста из-за границы, не хуже Медины. Если такое произошло, надо делать позитивные выводы. Я думаю, что он не пошёл бы в клуб слабее «Спартака» и ЦСКА. У него есть агент, который знает цену Медине», — приводит слова Кузнецова Metaratings.