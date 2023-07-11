Кузнецов: за € 7 млн, которые ЦСКА получил за Медину, можно взять качественного легионера

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил положительные стороны для армейцев в переходе 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
«Если у него был конфликт с Федотовым, надо понимать, из-за чего он был. Кто виноват, кто нет? Надо знать суть. Хотя когда ты являешься игроком, то не понимаешь многие вещи. Если он оказался таким конфликтным, не может ли у него случиться конфликт и с Абаскалем? Человек был одним из лучших в прошлом сезоне в ЦСКА.
В «Спартаке» же ещё нужно вписаться в игру. Не факт, что он придёт, и вся игра будет завязана на нем. За € 7 млн, которые получил ЦСКА, можно взять качественного футболиста из-за границы, не хуже Медины. Если такое произошло, надо делать позитивные выводы. Я думаю, что он не пошёл бы в клуб слабее «Спартака» и ЦСКА. У него есть агент, который знает цену Медине», — приводит слова Кузнецова Metaratings.
- 11 июля 2023
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:41
-
20:36
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:30
-
19:19
-
19:01
-
19:01
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:31
-
17:23