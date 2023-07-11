Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов: за € 7 млн, которые ЦСКА получил за Медину, можно взять качественного легионера

Кузнецов: за € 7 млн, которые ЦСКА получил за Медину, можно взять качественного легионера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил положительные стороны для армейцев в переходе 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Если у него был конфликт с Федотовым, надо понимать, из-за чего он был. Кто виноват, кто нет? Надо знать суть. Хотя когда ты являешься игроком, то не понимаешь многие вещи. Если он оказался таким конфликтным, не может ли у него случиться конфликт и с Абаскалем? Человек был одним из лучших в прошлом сезоне в ЦСКА.

В «Спартаке» же ещё нужно вписаться в игру. Не факт, что он придёт, и вся игра будет завязана на нем. За € 7 млн, которые получил ЦСКА, можно взять качественного футболиста из-за границы, не хуже Медины. Если такое произошло, надо делать позитивные выводы. Я думаю, что он не пошёл бы в клуб слабее «Спартака» и ЦСКА. У него есть агент, который знает цену Медине», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Материалы по теме
Спортивный директор «Спартака»: рассчитываем, что Медина без раскачки усилит команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023