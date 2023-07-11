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Защитник «Црвены» Мияйлович: РПЛ — качественная лига с перспективными молодыми игроками

Защитник «Црвены» Мияйлович: РПЛ — качественная лига с перспективными молодыми игроками
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Полузащитник «Црвены Звезды» и бывший игрок «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович оценил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Я смотрю некоторые матчи российского чемпионата. РПЛ — хорошая и качественная лига с перспективными молодыми игроками», — сказал Мияйлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее, 24 июня, Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024. Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура будут проведены 21-23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года. Победителем прошлогоднего розыгрыша Российской Премьер-лиги в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

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