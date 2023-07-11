Защитник «Црвены» Мияйлович: РПЛ — качественная лига с перспективными молодыми игроками
Поделиться
Полузащитник «Црвены Звезды» и бывший игрок «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович оценил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге.
«Я смотрю некоторые матчи российского чемпионата. РПЛ — хорошая и качественная лига с перспективными молодыми игроками», — сказал Мияйлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее, 24 июня, Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024. Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура будут проведены 21-23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года. Победителем прошлогоднего розыгрыша Российской Премьер-лиги в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 11 июля 2023
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:41
-
20:36
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:30
-
19:19
-
19:01
-
19:01
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:31
-
17:23
Партнерский контент