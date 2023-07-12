Александер-Арнольд: «Ливерпуль» хочет побеждать в чемпионате, а не быть пятым

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, какие цели стоят перед мерсисайдцами на сезон-2023/2024.
«Если бы вы спросили нас прошлым летом, хотим ли мы быть пятыми, мы бы все ответили отрицательно. И повторили бы то же самое сейчас. Хотим ли мы финишировать на пятом месте в следующем сезоне? Нет. Мы хотим побеждать в чемпионате, бороться за титул и играть в Лиге чемпионов. Мы знаем, как это сделать, знаем, как можно бросить вызов «Манчестер Сити» и бороться с ними до самого конца.
Чтобы это сделать, нужно показывать лучший футбол на протяжении всего сезона, нужно быть совершенной командой. И это самое главное для нас. В прошлом сезоне мы добывали результаты в матчах с топ-командами, но также и теряли очки, особенно в играх на выезде. Конечно, нам нужно это исправить», — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports.
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