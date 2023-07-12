«Урал» отправил Гаджимурадова в аренду в «Ротор»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Рамазан Гаджимурадов будет выступать в волгоградском «Роторе» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Урала».

Отмечается, что срок соглашения рассчитан до конца предстоящего сезона.

«Желаем Рамазану регулярной игровой практики и голов!» — написано в заявлении екатеринбургского клуба.

В сезоне-2022/2023 Гаджимурадов провёл в составе «Урала» 12 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Зимой 25-летний полузащитник отправился в аренду в махачкалинское «Динамо». В Мелбет Первой лиге Рамазан сыграл 10 матчей.

«Ротор» в новом сезоне будет выступать в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги. В первом туре волгоградская команда на выезде сыграет с «Муромом» 16 июля.