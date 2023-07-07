«Урал» объявил о трансфере бразильского защитника Итало
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Футбольный клуб «Урал» объявил о трансфере 21-летнего бразильского защитника Итало, который ранее выступал за португальскую «Санта-Клару». Итало играет на позиции центрального защитника.
«Рады видеть в «Урале» и желаем удачи, Итало!» — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.
21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигерейнсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за португальский клуб, в составе которого в 14 матчах заработал одну жёлтую карточку. Его контракт рассчитан до лета 2026 года (Transfermarkt).
«Урал» прошлый сезон закончил на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге. Команду тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Новый сезон начнётся для «Урала» домашним матчем с ЦСКА 23 июля.
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