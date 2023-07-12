Две футболистки из российских клубов вошли в заявки сборных на ЧМ-2023

ФИФА опубликовала заявки всех 32 сборных-участниц чемпионата мира-2023. В числе участников турнира оказались две футболистки российских команд.

Нападающая московского ЦСКА Франциска Ордега вошла в заявку сборной Нигерии под 17-м номером. Для 29-летней футболистки это будет уже четвёртый чемпионат мира. Ранее она выступала на ЧМ в 2011, 2015 и 2019 годах.

Нападающий петербургского «Зенита» Швендески Маселюс Жозеф, выступающая под псевдонимом Кики, также под 17-м номером включена в заявку сборной Гаити. Для 25-летней спортсменки это будет дебютный ЧМ.

Чемпионат мира-2023 пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Команды могут производить замены в составах в случае травм у футболисток, но не позднее, чем за 24 часа до своей первой игры на турнире.