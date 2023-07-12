Две футболистки из российских клубов вошли в заявки сборных на ЧМ-2023

ФИФА опубликовала заявки всех 32 сборных-участниц чемпионата мира-2023. В числе участников турнира оказались две футболистки российских команд.
Нападающая московского ЦСКА Франциска Ордега вошла в заявку сборной Нигерии под 17-м номером. Для 29-летней футболистки это будет уже четвёртый чемпионат мира. Ранее она выступала на ЧМ в 2011, 2015 и 2019 годах.
Нападающий петербургского «Зенита» Швендески Маселюс Жозеф, выступающая под псевдонимом Кики, также под 17-м номером включена в заявку сборной Гаити. Для 25-летней спортсменки это будет дебютный ЧМ.
Чемпионат мира-2023 пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Команды могут производить замены в составах в случае травм у футболисток, но не позднее, чем за 24 часа до своей первой игры на турнире.
- 12 июля 2023
-
02:24
-
02:15
-
02:04
-
01:42
-
01:35
-
01:28
-
01:15
-
01:10
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:00
- 11 июля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:39
-
23:32
-
23:20
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00