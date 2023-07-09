Капитан женской сборной Нигерии прокомментировала слухи о бойкоте старта ЧМ-2023

Капитан женской сборной Нигерии Ономэ Эби опровергла широко распространяемую в нигерийской прессе информацию о том, что девятикратные чемпионки Африки собираются бойкотировать стартовый матч чемпионата мира по футболу среди женщин с Канадой в Мельбурне 21 июля.

«Я понятия не имею, откуда взялась эта информация. Мы, игроки, никогда не обсуждали эту тему. Мы хорошо тренируемся и готовы к чемпионату мира. Занятия были интенсивными и мотивирующими. Все девочки в хорошей форме, с хорошим настроением и готовы к работе. Тренировки отлично иллюстрируют настроения в нашем лагере, потому что это то, на что я рассчитывала», — приводит слова Эби пресс-служба Нигерийской федерации футбола (NFF).

О возможном бойкоте стартового матча первенства мира заговорили после обвинений, которые тренер сборной Нигерии американец Рэнди Уолдрам выдвинул против федерации Нигерии. Он утверждает, что в NFF присвоили грант ФИФА в размере € 875 тыс., предназначенный для подготовки команды к чемпионату мира в Австралии и Новой Зеландии. По словам Уолдрама, он получил зарплату только за семь месяцев из 14, и в команде есть игроки, которые не получали положенных денег по два года.