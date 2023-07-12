Ивич высказал мнение о новичке «Краснодара» Эктове
Поделиться
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказал мнение о полузащитнике Александре Эктове. Футболист пополнил состав краснодарского клуба в текущее трансферное окно. Ранее Экто выступал за «Оренбург».
«Это новый футболист, который недавно приехал и работает с нами с первого дня. Он прибавляет с каждым днём. Конечно, это непростая задача для любого игрока, который меняет клуб. Он должен адаптироваться к тем требованиям, которые мы предъявляем, к тому, как мы хотим играть. Это парень, который хочет работать, готов слушать, и, конечно, мы на него рассчитываем», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.
«Краснодар» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги матчем с московским «Динамо» 21 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июля 2023
-
02:24
-
02:15
-
02:04
-
01:42
-
01:35
-
01:28
-
01:15
-
01:10
-
00:53
-
00:52
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:00
- 11 июля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:39
-
23:32
-
23:20
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
Партнерский контент