Ивич высказал мнение о новичке «Краснодара» Эктове

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказал мнение о полузащитнике Александре Эктове. Футболист пополнил состав краснодарского клуба в текущее трансферное окно. Ранее Экто выступал за «Оренбург».

«Это новый футболист, который недавно приехал и работает с нами с первого дня. Он прибавляет с каждым днём. Конечно, это непростая задача для любого игрока, который меняет клуб. Он должен адаптироваться к тем требованиям, которые мы предъявляем, к тому, как мы хотим играть. Это парень, который хочет работать, готов слушать, и, конечно, мы на него рассчитываем», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» начнёт новый сезон Российской Премьер-Лиги матчем с московским «Динамо» 21 июля.