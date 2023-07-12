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Тренер «Краснодара» Ивич высказался о контрольном матче с «Кубанью»

Тренер «Краснодара» Ивич высказался о контрольном матче с «Кубанью»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в контрольном матче с «Кубанью» (3:0). В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба (дважды) и Мозес Кобнан.

«После 10 дней, а мы работаем всего 10 дней, мы можем быть удовлетворены некоторыми аспектами игры, над которыми работали в предыдущие дни. По сравнению с первой игрой у нас было лучше владение мячом, игра в пас, движение, позиционирование с мячом и движение без мяча при нашем владении. Все эти вещи дали нам преимущество в первом тайме. Конечно, нам нужно много работать, необходимо улучшать многие элементы. Потому что мы команда, которая хочет быть лучше и лучше. И это то, над чем мы работаем», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.

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