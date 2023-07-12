«Уфа» подписала контракт с бывшим голкипером «Урала» Бакловым

Голкипер Олег Баклов стал игроком «Уфы». Об этом сообщил официальный сайт уфимского клуба.
«Поздравляем Олега с переходом в ФК «Уфа», желаем больших успехов и много побед!» — написано в заявлении клуба.
Олег Баклов является воспитанником сызранского футбола. Предыдущим клубом голкипера был екатеринбургский «Урал». В Российской Премьер-Лиге он дебютировал 14 сентября 2019 года в матче с московским «Спартаком». В период с 2021 по 2022 год Баклов на правах аренды выступал за челнинский «КАМАЗ». В прошлом сезоне 28-летний вратарь провёл в составе «Урала» только один матч в Фонбет Кубке России.
«Уфа» в новом сезоне будет выступать в золотой группе дивизиона «А» Второй лиги. В 1-м туре подопечные Сергея Гуренко встретятся с «Чайкой» в воскресенье, 16 июля.
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